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BBC

يوسف القعيد: أمتلك شجاعة الاعتذار لـ"السادات" عن مهاجمة اتفاقية كامب ديفيد

01:47 ص الخميس 25 يناير 2024

الكاتب يوسف القعيد

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كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو واحد من ضمن 3 زعماء حاولوا بناء مصر بالفعل على مر التاريخ.

وأضاف يوسف القعيد، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، :"عندي الشجاعة أعتذر للرئيس الراحل السادات عن مهاجمتي لاتفاقية كامب ديفيد".

وشدد الكاتب على أن المواطن المصري عنده حالة من القناعة ولكن ليس معناه أن تغفل الحكومة المشاكل اليومية للمجتمع، موضحًا أنه من الصواب في كتابة التاريخ هي تدوينه بعد أن يصبح ماضيًا.

يوسف القعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر خالد أبو بكر كامب ديفيد

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