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متحدث الرئاسة: دخول مفاعل الضبعة النووي للخدمة في 2028

09:31 م الثلاثاء 23 يناير 2024

مصيدة قلب المفاعل الثاني طويلة الأجل بمحطة الضبعة

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كتبت -داليا الظنينى :
هنأ المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري، على بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، معتبرًا إياه يوم مميز في تاريخ مصر.

وقال "فهمي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع ينقل مصر من حال إلى حال ويسهم في التنمية وله أبعاد كثيرة.

وأشار إلى أن مصر بهذا المشروع تدخل عصر التكنولوجيا النووية السلمية، لافتا إلى دخول أول مفاعل للطاقة النووية للخدمة بحلول 2028.

وأضاف: بعد 7 سنوات من ظروف دولية وإقليمية غير عادية، سابقت مصر الجدول الزمني في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وشهدت بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة.

وأكمل أن المشروع النووي المصري ضخم وهائل وكبير، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني ساهم في تنفيذ مشروعات التنمية.

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مفاعل الضبعة النووي محطة الضبعة النووية أحمد فهمي

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