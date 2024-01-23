"وكيل الشيوخ": تاريخ الشرطة حافل بالتضحيات

كتب نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تاريخ الشرطة المصرية حافل بالتضحيات، وأن معركة الإسماعيلية صفحة مضيئة في كتاب إنجازات وزارة الداخلية الخالد عبر التاريخ.

وقدم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

كما قدم التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وقيادات وزارة الداخلية ضباطًا وأفرادًا بكافة القطاعات، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.

وأضاف أبوشقة أن عيد الشرطة سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وستظل بطولات الشرطة محفورة في سجلات التاريخ بحروف من نور، مضيفًا أنه لن ينسي التاريخ ما قام به اليوزباشي أحمد رفعت وجنوده، صبيحة يوم 25 يناير 1952 في موقعه الإسماعيلية التي كتبت سيرة هؤلاء الأبطال وتضحياتهم بدمائهم الذكة لتظل عنوانا للتضحية والفداء، في دفاعهم عن مبنى محافظة الإسماعيلية الذي أراد المحتل الانجليزي احتلاله، ورفضت شرطة مصر الانصياع لقوى الاستعمار برجلها ورجالها التي طلبت تسليم محافظة الإسماعيلية.

وأشاد أبوشقة بجهود وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذي أحدث طفرة كبيرة في وزارة الداخلية، ترجمتها نتائج بسط الأمن وكشف الجريمة، والضربات الاستباقية للإرهاب والتكفيريين، بالإضافة الي إدخاله منظومة التحديث والتطوير سواء في الخدمات أو في طرق مكافحة الجريمة، أو بالتدريب العالي لكافة ضباط وأفراد الشرطة.

وثمن مجهودات قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وكافة قطاعات وزارة الداخلية، الذين يقومون بالضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل الجاد باستخدام الأساليب الحديثة والتدريب العالي لضباطه، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، التي كان لها بالغ الأثر في الحالة الأمنية التي تعيشها مصر حاليًا.