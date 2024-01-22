رئيس البنك الزراعي: المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 78.8 مليار جنيه

كتبت- داليا الظنيني:

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي وصلت إلى 78.8 مليار جنيه، لتتخطى رقم 34 مليار عام 2020، ونسبة التعثر لا تتخطى 3%.

وأكد "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البنك يمول المصدرين والمستوردين الزراعيين بمشروعات "السلف الزراعية" من خلال قرض استثماري أو سلفة زراعية، معلقا: السُلف بتساعد الفلاح على تخفيض مصروفات الإنتاج الخاصة به.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري: نقدم سلفة قصب السكر بقيمة تصل لـ23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألف للري الحديث، ونركز على الزراعات التعاقدية وتمويل رؤوس الماشية؛ لتوفير فرص عمل للأهالي في القرى المصرية.

وأعلن أنه تم فتح مستندات بـ 200 مليون دولار في 2023 ، ونسبة 92% من هذا الرقم من خدمات البنك، ولأول مرة يتم فتح منفذين للبنك الزراعي بالمطارات، مشيرًا إلى أن قيمة محفظة التمويل العقاري بلغت 600 مليون جنيه، علاوة على إطلاق البطاقات الائتمانية.

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