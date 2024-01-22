المالية: تحمل الموازنة قيمة ضريبة عقارية عن 21 نشاطًا

كتبت- داليا الظنيني:

قال أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، إن الوزارة أعلنت عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة 21 نشاطًا صناعيًا وإنتاجيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن القرار يأتي في إطار استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي والأنشطة الإنتاجية بالاقتصاد الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين

وتابع: "القرار يتضمن أنشطة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية والتعدينية والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، والسيارات، والورق، ومواد البناء، والصناعات الإلكترونية".