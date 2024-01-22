"مستثمرو السياحة": يجب اتباع سياسة طرق الأبواب واستحداث برامج جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن عام 2023 شهد إقبالًا كبيرًا من السائحين، وانتعاش بالقطاع السياحي.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"مصراوي"، أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030 أمر وارد، ولكن يجب العمل بشكل مضاعف؛ لأن المنطقة بها العديد من التحديات، والحرب المتواجدة والمشاكل بالبحر الأحمر لها تأثير سلبي على السياحة في المنطقة كاملة.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن دور "السياحة" التنشيط بشكل أوسع، وبذل مجهود أكبر، واستحداث برامج بأوضاع جديدة وخطط مختلفة تختلف عن 2023؛ لأن عام 2024 شهد بداية مُختلفة نتيجة الظروف التي تواجهنا.

وأضاف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أنه يجب الابتكار، واتباع سياسة طرق الأبواب، من خلال لقاء الأشخاص ذات التأثير الكبير في مجال السياحة والتحدث معهم، بتجهيز قوافل تتوجه إلى بلاد مختلفة مثل الأرجنتين وإسبانيا.

وأوضح عبداللطيف، أن كل سوق له أشخاصه، وبالتنسيق مع وزارة السياحة يتم عمل ورش لكل سوق؛ لرؤية المشاكل التي تواجههم وتذليلها، من خلال برامج وعروض بأسعار تحفيزية.

وأشار، إلى أنه مع استمرار حرب غزة، يجب زيادة الدعايا، وتسليط الضوء على الأماكن السياحية المميزة، وابتكار برامج جديدة وتسهيلات مناسبة سواء في البرنامج أو التأشيرة أو الطيران الداخلي بأسعاره، والاحلال والتجديد للفنادق؛ لزيادة الطاقة الفندقية، وزيادة أعداد الأتوبيسات، وتفعيل مبادرة البنك المركزي.

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