بالخطوات.. كيف تتحكم في استهلاك سخان المياه دون زيادة فاتورة الكهرباء؟



كتب- محمد صلاح:

قال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إن هناك عددًا من الإجراءات التي تساعد المواطنين على التحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي دون أن يؤثر على الفاتورة؛ ما لا يمثل أي أعباء إضافية في ظل دخول فصل الشتاء وما يشهده من احتياجات إلى تسخين المياه.

وأوضح الجهاز، أنه يجب على أي مواطن اتباع عدد من الإجراءات عن استخدام سخان المياه الكهربائي؛ وهي:

1. ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي له ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة بين 50-60 درجة مئوية.

3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد فتنخفض ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج إلى المياه الساخنة بنحو نصف الساعة.

5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر؛ للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة؛ ما يخفِّض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، اشترِ السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).