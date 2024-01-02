مصطفى الفقى: لأول مرة يتم تهديد مصير اتفاقية كامب ديفيد

كتبت -داليا الظنينى :

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إن العلاقات المصرية الإسرائيلية هى عمود السلام فى الشرق الأوسط، مبينا أنه إذا انهار جدار السلام بين مصر وإسرائيل وانهارت اتفاقية كامب ديفيد سنكون أمام وضع خطير.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن اتفاقية السلام حمت إسرائيل من كثير من التصرفات التى من الممكن أن تؤثر عليها بالسلب وإضعاف مصر هى الجائزة الكبرى لإسرائيل.

وتابع: مصر كانت حريصة على أن تكون حدود إسرائيل مؤمنة، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة بلا سيطرة ولا أتصور وجود علاقات جيدة لها مع مصر بدون اتفاقية السلام.

وواصل الفقي: لأول مرة يتم تهديد مصير اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، موضحا أن الولايات المتحدة هى الخاسر الأول من إلغاء اتفاقية السلام المصرى الإسرائيلى أو خرقها .

وأكمل الفقى: وزارة الدفاع وأجهزة الأستطلاع الأمنى ترصد كل شئ للحفاظ على الأمن القومى المصري، مؤكدا أن إسرائيل فى مأزق ولا يمكن أن تخرج منه إلا بحرب شاملة فى المنطقة.

وواصل: هناك قوى كبرى فى المنطقة ترصد كل ما يدور وقد نرى حربا مفاجئة فى المنطقة بأكملها، موضحا أن إسرائيل لديها طموح وأطماع فى المنطقة بلا سقف.

أقرأ أيضا :

وزير النقل: الرئيس السيسي أجل رفع تذاكر المترو مرتين

وزير النقل يكشف رد فعل الرئيس بعد انطلاق أول شاحنة من الأردن للإسكندرية