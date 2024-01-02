وزير النقل يكشف رد فعل الرئيس بعد انطلاق أول شاحنة من الأردن للإسكندرية

كتب- محمد عاطف:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.

وعبر كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن انبهاره بهذا الحدث، قائلا: "بس ما شاء الله، لنا كمصريين أن نفتخر بما يحدث من تنمية".

وقال وزير النقل، أنه تواصل مع الرئيس السيسي أول أمس ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: "مبروك شدوا حيلكم"، ولفت إلى أن الرئيس أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع.

وأردف: المسافة من شمال الأردن إلى الإسكندرية تستغرق 48 ساعة، موضحا أن تجارة الأردن تنتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى إيطاليا ويمكن نقل كل تجارة الخليج عبر هذا الخط.