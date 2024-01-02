أسامة كمال عن زيادة الأسعار: "النفوس ضيقة الآن وعلينا التحلي بالصبر"

كتب- محمد عاطف:

قال الإعلامي أسامة كمال، إن "النفوس ضيقة جدًا بسبب كل الظروف المحيطة بنا، بداية من حروب أعداء وحروب أسعار وحروب ظروف".

وأضاف: "لابد أن نصبر على الأيام العنيفة والشدائد حتى انتهاء الأزمات وخروجنا من الشدائد".

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، أنه لابد أن نتحلى بالشجاعة والصبر حتى تتحقق الكثير من الأشياء للذين أصروا على المحاولة رغم عدم وجود الأمل.

وتابع: على المسئولين مواجهة المواطنين بشأن رفع الأسعار والتحدث معهم وتبرير هذه الزيادات، قائلًا: "هل رفع السعر يصاحبه تحسين في جودة الخدمة؟".