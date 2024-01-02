برلماني يدعو رئيس النواب لعقد جلسة لمناقشة مشكلات قوائم الانتظار

كتي- نشأت علي:

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بعقد جلسة سريعة لوزيري الصحة والتعليم العالي؛ لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأشاد قرقر بجهود القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية في مواجهة الأزمات الصحية.

وأشار إلى أن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق الطوارئ الطبية أمر في منتهى الأهمية، لاسيما وأنه لا يوجد شارع في مصر إلا وبه حالة مصابة تحتاج لعلاج.

وأوضح قرقر، أن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية للوقابة من هذه الأمراض.

وبشأن زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية ونادرة، قال عضو مجلس النواب: لا نستطيع إنهاء زواج الأقارب، ولكن التغلب على إشكالياته من خلال الكشف والفحص قبل الزواج.

وأشاد النائب وحيد قرقر، بجهود المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وهو ما سيعمل على خلق جيل قوي متحضر.