إعلان

BBC

فخري الفقي: الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي

01:02 ص الجمعة 19 يناير 2024

الدكتور فخري الفقي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحرب في غزة لها تداعيات على الدولة المصرية.

وأضاف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس: "هناك العديد من التحديات التي تقابل صانع القرار في مصر في ظل التداعيات المحطية، منها معدل التضخم المرتفعة والغلاء".

وأشار إلى أن "الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي، حيث أن الغني يزداد غنى في التضخم والفقير يزداد فقرا"، موضحا أن صانع القرار يتجه نحو تخفيض معدلات التضخم في هذه التداعيات.

فخري الفقي مساء dmc التضخم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة التوك شو| فيروس "x" وممر لوجستي جديد وانتقادات لاذعة للحكومة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الداخلية تكشف تفاصيل سقوط "إمبراطور" قرصنة المحتوى الإلكتروني
عاجل - موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية
تعادل منتخب مصر مع غانا 2-2.. تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة (الأهداف بالفيديو) ..
.. أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد
كيانات غير مشروعة حصيلتها 50 مليونا .. ليلة سقوط تاجر النقد الأجنبي بالجيزة ..