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BBC

3 آلاف مستفيد.. الزراعة": قدمنا خدمات مجانية ضمن قافلة بيطرية بالفيوم

06:00 ص الجمعة 19 يناير 2024

مركز البحوث الزراعية

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كتب- أحمد مسعد:

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، ختام أعمال القافلة البيطرية والتي تم إطلاقها بمحافظة الفيوم في بداية هذا الأسبوع، والتي قدمت خدماتها لدعم مربي الثروة الحيوانية بقرى المحافظة بالمجان، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبناءه.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار التعاون المشترك لمعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وصندوق التأمين على الماشية، ومديريات الطب البيطري، لدعم صغار المربيين.

وأضاف فاضل، أن تلك القافلة، جابت قرى ونواحي المحافظة، حيث استفاد من خدماتها المجانية حوالي ٣١١٢ من صغار المربين، بواقع أكثر من ٥٦٠٠ رأس ماشية، من الابقار والجاموس والأغنام والدواب ايضا.

وأشار إلى أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٦٨٣ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٧٧٨ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ٣٠٠١ حالة وتم عمل ٣٢ عملية جراحية وتم تحصين ١١١٤ بالتحصينات غير سيادية بعدد إجمالي ٥٦٠٨ حالة لدى ٣١١٢ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.

مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية السيد القصير

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