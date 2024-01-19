زيادة الأجور.. برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتخفيف الأعباء على المواطنين

كتب- نشأت علي:

طالب بلال النحال، عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات لمساعدة المواطن على تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية ومواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية.

وأكد أن هذه التكليفات الرئاسية تعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.

ووجه "النحال" تحية للرئيس السيسى لحرصه المستمر على تخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء مؤكداً أن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة هدفها توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة التى اطلقها الرئيس السيسى فى مختلف القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديًا وصحيًا وتعليمياً واجتماعياً وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى استفاد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية.

وطالب من الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للرقابة على الأسواق والإسعار ومواجهة محتكرى السلع الغذائية والضرب بيد من حديد ضد من يقومون برفع اسعار السلع الأساسية بدون أى مبرر خاصة ونحن مقبولون على شهر رمضان المبارك مطالباً بالتوسع فى اقامة العديد من معارض السلع بمختلف المدن والمراكز على مستوى الجمهورية لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.