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وزير النقل: ممر لوجستي بين العريش وطابا بتكلفة 28 مليار جنيه

09:24 م الخميس 18 يناير 2024

الفريق كامل الوزير وزير النقل

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كتب- حسن مرسي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وزارته تعمل وفق خطة لتنفيذ الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، لافتا إلى أنه جاري العمل عمل ممر لوجستي بين العريش وطابا بتكلفة 28 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل، في لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "من العاصمة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، لم نبدأ ولكن خططنا وسنبدأ قريبًا جدًا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع، ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت".

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت.

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وزير النقل كامل الوزير ممر لوجيستي العريش طابا

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