الأرصاد تكشف حالة الجو غدا في كوت ديفوار أثناء مباراة مصر وغانا

تسيير خط طيران جديد بين "القاهرة" و"نجران" الأسبوع المقبل -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

كشفت الدكتور "منار غانم"، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس كوت ديفوار غدًا يشهد ارتفاع كبير في الرطوبة، وأجواء غير مسبوقة.

وقالت "غانم"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، إن درجات الحرارة بأبيدجان في كوت ديفوار غدًا، تصل إلى 32 درجة مئوية نهارًا و28 درجة مئوية ليلًأ.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرطوبة غدًا تصل إلى 90 %، وهو ما يعني وجود ارتفاع كبير في الرطوبة؛ ينتج عنها صعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة تأثر كوت ديفوار بمرتفع جوي على المحيط.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا غدًا أمام منتخب غانا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

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