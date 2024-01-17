"الأطفال يسألون الإمام".. شيخ الأزهر يرد على أسئلة النشء في كتاب بمعرض القاهرة الدولي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعرض جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أول كتاب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يجيب فيه على أسئلة الأطفال تحت عنوان "الأطفال يسألون الإمام".

ويحتوي الكتاب، على أسئلة للأطفال والنشء من فئات عمرية مختلفة من أماكن متعددة، حيث يعرض الكتاب في ركن مجلة نور، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتنطلق الدورة الجديدة من معرض الكتاب في الـ 24 من يناير الجاري، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتي خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.