حركة ترقيات لعدد من الكوادر الشبابية بـ"القناة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح

أصدر المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حركة ترقيات للدفع بكوادر شبابية فى تولى المناصب القيادية بقطاعات الشركة المختلفة.

وشملت حركة الترقيات كل من محمد أحمد حسن محمد صالح مديراً عاماً للعقود والفتوى بديوان عام الشركة، المهندس محمد السيد محمد إبراهيم غنيم مديراً عاماً للدراسات والمشروعات بقطاعات الشرقية والمدن الجديدة، المهندسة مرفت سالم علي سالم مديراً عاماً للجودة بديوان عام الشركة.