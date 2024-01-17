مطور مدينة طربول: نستهدف إنشاء 13 ألف مصنع

كتبت- داليا الظنيني:

قال شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية: إن مدينة طربول تمتد على مساحة 109 ملايين م2، ونستهدف إنشاء 13 ألف مصنع بالمدينة.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد: هناك 1400 مصنع بالمدينة وتم ذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أن المدينة بها صناعات هندسية وغذائية وأيضا صناعات للحديد.

وشدد حمودة، على أن المدينة الصناعية ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار شريف حمودة، إلى أن إجمالي الاستثمارات في المدينة بلغت 7 مليارات دولار، مشددا على أن مدينة طربول اعتمدت كمدينة متكاملة.

وأوضح المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، أنه خلال 24 شهرا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بسوق المدينة، مشيراً إلى أن المدينة اعتمدت كمنطقة استثمارية صناعية.

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