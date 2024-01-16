خبير سياسي: الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة

كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن اعتداء الليلة الماضية على أربيل والهجوم الإيراني هو اعتداء على السيادة بشكل متكرر، موضحًا أن سوريا والعراق يتم تعطيشهما من جانب إيران وتركيا ولم تكن دول مستباحة بهذا الشكل في أوقات سابقة.

وشدد عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن قواعد العمل الاستخباراتي أن لا يتم الإعلان عن أي عملية سواء كانت قامت بها الدولة ونجحت أو فشلت، موضحًا أن إسرائيل لم يصدر منها أي بيان وتتدعي أن لا علاقة لها بما حدث في أربيل.

وتابع: "الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة بين إيران وإسرائيل، بجانب تركيا، وهي دول الجوار الإقليمي التي تتكالب على موارد هذه الدول".

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