برلماني: الأمور أفلتت من يد وزير التموين

كتبت- داليا الظنيني:

كشف مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن وضع وزارة التموين في الأيام الأخيرة بات صعبا، وهناك مشكلة كبيرة في منظومة الوزارة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ذكر وزير التموين بحديثه بشأن وجود مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر، في ظل ارتفاع سعر الدقيق من 13 إلى 19 جنيها خلال أسابيع.

وأكد أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لا يستطيع التحكم في مبادرة السكر التي أطلقها الرئيس السيسي، وطالبه بوضع السكر على بطاقات التموين أو في المحال التجارية.

واستطرد عضو مجلس النواب: العملية أفلتت من يد وزير التموين وزادت المشاكل في الوزارة، ولم يعد قادرا على التحكم في زمام الأمور، رغم أن لديه خبرة ومخضرم ولكنه لم يعد مهتما بالمخزون الإستراتيجي ولا يمتلك القدرة على تحفيز الفلاحين من خلال زيادة أسعار القمح.

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