مصطفى الفقي: ما تفعله إسرائيل بغزة هولوكوست جديد

كتبت- داليا الظنينى:

قال المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى: إن القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية هى المفاجأه السارة الوحيدة فى حرب ال١٠٠يوم على غزة.

وأوضح أن لجوء جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أفضل للقضية الفلسطينية دوليا من قيام دولة عربية بنفس الدور.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن موقف جنوب إفريقيا من القضية الفلسطينية شجاع ولها كل التقدير من جميع الدول العربية، مبينا أن جنوب إفريقيا من أكبر الدول الإفريقية من حيث الموارد فى القارة السمراء.

وأوضح أن جنوب إفريقيا عانت فترة طويلة من العنصرية نفسها التى تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، منوها أن حديث إسرائيل عن علاقة حماس بجنوب إفريقيا أمر يثير الضحك.

وأكمل: فى كل الأوضاع يجب اللجوء لمجلس الأمن وقد يتم استخدام الفيتو الأمريكى لوقف جميع هذه المحاولات، مشيرا إلى أن العرب رابحون من موقف جنوب إفريقيا المشرف والداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع: الدبلوماسية المصرية قامت بجهد كبير فى الترتيب مع جنوب إفريقيا بشأن قضيتها مع محكمة العدل الدولية.

واختتم: العالم كله يشهد أن مصر لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن ما يحدث فى غزة هولكست جديد ولا يجب السكوت عليها من المجتمع الدولي.

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