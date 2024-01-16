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BBC

نقيب الصحفيين يكشف كواليس حديثه مع وائل الدحدوح

10:34 م الثلاثاء 16 يناير 2024

خالد البلشي، نقيب الصحفيين

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كتبت- داليا الظنينى:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وصل مصر اليوم، ثم توجه إلى قطر لتلقي العلاج، معلقا: "كان في تردد كبير من ناحيته يأتي لتلقي العلاج أم لا".

وأكد البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع وائل الدحدوح وهو في المعبر وقال له "أهلا بيك ونورت مصر"، كما تواصل معه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأوضح البلشي، أن وائل الدحدوح قدم نموذجا في البطولة والصمود، حيث فقد أسرته ثم صديقه ثم ابنه، ومع ذلك أصر على العمل.

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خالد البلشي نقيب الصحفيين وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح قطر

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