السياحة تعلن تدشين محطات الطاقة الشمسية بعدد من مواقع التراث العالمي

كتب- محمد بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، تدشين محطات الطاقة الشمسية بعدد من مواقع التراث العالمي والمتاحف.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).