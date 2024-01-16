"المصرية للمطارات" توقع عقدا لتشغيل مطاعم وكافيتريات مطار الغردقة

كتب - محمد عبيد:

وقعت الشركة المصرية للمطارات، اليوم، عقد ترخيص وإدارة وتشغيل مطاعم وكافيتريات مبنى الركاب رقم 1 بمطار الغردقة الدولي مع شركة SSP Egypt العالمية، وذلك عن طريق مزايدة عامة علنية في جو من الشفافية والكفائة التنافسية، حيث أن شركة SSP Egypt التابعة لمجموعة شركات SSP العالمية أحد أكبر وأهم الشركات العالمية في مجال تقديم الأغذية والمشروبات والتي يصل حجم استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي تشمل أكثر من 550 علامة تجارية بأكثر من 2700 موقع بـ600 مطار ومحطة قطار في 37 دولة حول العالم ببعض الدول الأوروبية والآسيوية، وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وتأتي أهمية التعاقد المشار إليه إلى كونه الأعلى قيمة كمثيله من التعاقدات التي أبرمتها الشركة المصرية للمطارات بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع شركة SSP Egypt بإدخال العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية الجديدة والتي ستعمل لأول مرة بإحدى المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات وهي بالإضافة إلى استمرار العمل بالعلامات التجارية العالمية المتواجدة بالمطارات بالفعل.

من جانبه هنأ الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، السيد جورج أنطونيو مدير شركة SSP لإقليم شرق أوروبا والشرق الأوسط بتوقيع العقد وتمني مزيدا من التعاون مع الشركة رئاسته في المطارات التي سوف يتم افتتاحها قريبا، كما هنأ العاملين بالشركة ومطار الغردقة الدولي بهذا العقد ووجه لهم جزيل الشكر على مجهوداتهم خلال فترة المفاوضات.

ويعد توقيع مثل هذا التعاون المثمر مع شركة SSP العالمية نجاحا كبيرا لوزارة الطيران المدني المصرية في كسب ثقة المستثمر الأجنبي وزيادة حصيلة العملات الأجنبية في ظل توجيهات الدولة المصرية والقيادة السياسية.