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قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب إفريقي

03:52 م الثلاثاء 16 يناير 2024
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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، الفريق موندي لوبيسي، قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا، والوفد المرافق.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتناول اللقاء مناقشة موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وزيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثًا للقوات البحرية.

قائد القوات البحرية الفريق موندي لوبيسي الفريق أشرف عطوة الإسكندرية جنوب إفريقيا

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