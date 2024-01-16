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BBC

وفاة زوج ابنة الرئيس جمال عبد الناصر.. وتشييع الجنازة عصر اليوم

02:00 م الثلاثاء 16 يناير 2024

حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عوده

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كتب- محمد سامي:

تُوفي حاتم صادق، زوج هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اليوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة، أنه سيتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم.

شغل حاتم صادق، منصف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، ورئيس مجلس إدارة بنك عودة، وعضو مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" سابقًا.

كما أن حاتم صادق، هو زوج هدي جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس جمال عبد الناصر، ووالد هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد.

حاتم صادق وفاة حاتم صادق زوج ابنة الرئيس جمال عبد الناصر

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