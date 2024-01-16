الري: مراقبة مساحات الأرز المخالفة بالأقمار الصناعية



كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، قرارًا بتحديد مساحة الأراضي المقرر زراعتها أرز خلال عام 2024 والتي تبلغ 724200 فدان فقط.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها هى جزء من سياسة الوزارة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه.

وأضاف "غانم"، لمصراوي، أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال موسم الصيف.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على المرور الدوري خلال فصل الصيف لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، مضيفًا أنه يتم مراقبة المساحات المنزرعة بالمخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.