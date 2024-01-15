حدث في 8 ساعات| النواب يُقر تشكيل محاكم الاستئناف.. والمفتي يعلق على احتكار العملة

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها حوار مفتي الجمهورية وتعليقه على احتكار العملة الأجنبية، وتقرير لجنة الصحة في مجلس النواب عن نقص الأدوية في السوق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مفتي الجمهورية لمصراوي: احتكار العملة الأجنبية وبيعها بسعر أعلى حرام شرعًا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التعامل في النقد الأجنبي غير جائز شرعا، والجهة المنوط بها ذلك هي البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها هذا النوع من التعامل.

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الإسكان": "سكن لكل المصريين" قلَّل فجوة الطلب عبر إنشاء 66% من إجمالي الشقق الحكومية

وقَّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق.

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الصحة العالمية: انقطاع وصول اللقاحات إلى غزة منذ 3 أشهر

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 150 ألف مصاب على الأقل بالأمراض التنفسية الحادة في غزة، والناتجة عن اكتظاظ السكان في المخيمات والذين اقترب عددهم لنحو 2 مليون مواطن.

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تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.

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صحة النواب: ٤٠٪ نقص في الأدوية بسبب المواد الخام

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.

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"خطة النواب" توصي التعليم العالي بموافاتها بأسباب عدم تحقيق موارد ذاتية بـ 1.3 مليار جنيه

وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي - جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، أسئلة واستفسارات بشأن بعض البنود في الحساب الختامي لموازنة الوزارة.

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نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ويوما تضامنيا مع فلسطين

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بصور لشهداء فلسطينيين والأكفان تطالب بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني.

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