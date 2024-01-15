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نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ويوما تضامنيا مع فلسطين

06:17 م الإثنين 15 يناير 2024

نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ويوما تضامنيا مع

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بصور لشهداء فلسطينيين والأكفان تطالب بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني.

شارك فى الوقفة كلا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس النقابة.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: "افتحو معبر رفح، 100 يوم إبادة، اوقفوا العدوان، حاكموا مجرمى الحرب"، مرددين هتافات منها: "جنوب أفريقيا ألف تحية من أرض مصر العربية، غزة غزة رمز العزة، مصر كبيرة وليها سيادة واللى بيحصل حرب إبادة".

وقفة احتجاجية نقابة الصحفيين دعم فلسطين حرب غزة

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