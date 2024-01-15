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BBC

تأكيداً لمصراوي.. ننشر أسعار وتفاصيل الحج المباشر 1445 هـ

01:01 ص الإثنين 15 يناير 2024

جبل عرفات

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كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن سعر تأشيرة الحج المباشر 5000، دولار يتم توريدها في البنك لحساب وزارة المالية.

وأضاف "وحيد"، لـ"مصراوي"، أنه للتسجيل في الحج المباشر يتم دفع قيمة الـ 5آلاف دولار ثم قيمة البرنامج المُعلن من الوزارة وفقًا لضوابط الحج السياحي.

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وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن التقديم لبرامج الحج المباشر متاح حتى انتهاء الشركات من التوثيق، أي لمدة شهر أو أكثر بقليل.

وأشار إلى أن الحج المباشر لهذا العام يتميز بكونه يسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بأداء المناسك هذا العام، وكذلك المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي أو القرعة التى نظمتها وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعى.

كان "مصراوي" انفرد منذ شهر نوفمبر، بسعر ومميزات تأشيرة باقات الحج المتميزة.
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