فيديو| الظهور الـ26 في كأس الأمم الإفريقية.. "الاستعلامات" تنشر 6 معلومات عن منتخب مصر

كتب- إسلام لطفي:

رصدت الهيئة العامة للاستعلامات، بعض الأرقام والحقائق عن منتخب مصر، التي نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قُبيل مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية، في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتمثلت المعلومات في:

- هذا هو الظهور السادس والعشرون لمصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

- لقد فازوا بها 7 مرات -أكثر من أي فريق آخر- ووصلوا أيضًا إلى النهائي في خمس من مشاركاتهم الـ6 الأخيرة.

- خسرت مصر مباراة واحدة فقط من آخر 19 مباراة لها في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية "فازت 14 مرة وتعادلت 4 مرات".

- كانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في نسخة 2021، وهو الهدف الوحيد الذي استقبلته شباك الفراعنة في آخر 11 مباراة بالمجموعة.

- آخر مرة خسرت فيها مصر مباراة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بأكثر من هدف كانت منذ أكثر من 30 عامًا، في نسخة 1990 أمام الجزائر المضيفة (0-2).