"اياتا" : زيادة الطلب علي الشحن الجوي نوفمبر الماضي .. والشرق الأوسط الأول

كتب - محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، بيانات لأسواق الشحن الجوي العالمية لشهر نوفمبر الماضي، حيث تشير إلى أقوى نمو على أساس سنوي في ما يقرب من عامين ، كما يعكس انه للشهر الرابع على التوالي هناك زيادة في الطلب على الشحن الجوي ، وزاد الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 8.3٪ مقارنة بنوفمبر 2022 بالنسبة للعمليات الدولية وكان نمو الطلب 8.1٪.

صرح بذلك ويلي والش الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" في بيان صحفي ، وقال والش جاءت نهاية العام الماضي مشجعة للشحن الجوي على الرغم من المخاوف الاقتصادية الكبيرة التي كانت موجودة طوال عام 2023 وتستمر في الأفق.

وتابع والش ارتفع الطلب على الشحن الجوي في نوفمبر بنسبة 8.3٪ هو أقوى نمو على أساس سنوي في ما يقرب من عامين ، تتضمن بعض المؤشرات التي يجب ملاحظتها مثل سجلت التجارة العالمية عبر الحدود نموا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مما عكس اتجاهها الهبوطي السابق.

وتم رصد استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في التراجع في نوفمبر كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك ، الذي يركز على حوالي 3٪ على أساس سنوي للولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، في نوفمبر خلال تلك الفترة ، أظهرت الصين نموا سنويا سلبيا في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الثانية على التوالي.

سجلت شركات النقل في الشرق الأوسط أقوى أداء في نوفمبر الماضي ، مع زيادة سنوية بنسبة 13.5٪ في أحجام الشحنات كان هذا مشابها للتحسن الكبير الذي لوحظ في أداء الشهر السابق (+13.0٪). زادت السعة بنسبة 15.4٪ مقارنة بنوفمبر 2022.

شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 3.9٪ في نوفمبر الماضي، وتحسنت طفيفة مقارنة بأداء النمو في أكتوبر بنسبة +2.9٪. كانت السعة 14.0٪ أعلى من مستويات نوفمبر 2022.

كما شهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في حجم الشحن الجوي بنسبة 13.8٪ في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 ، كان هذا الأداء أعلى بكثير من نمو الشهر السابق بنسبة 7.6٪. زادت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 29.6٪ مقارنة بنوفمبر 2022 حيث جاء المزيد من سعة البطن عبر الإنترنت مع إزالة قيود COVID-19.

كان لدى شركات النقل في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب في نوفمبر الماضي مع زيادة بنسبة 1.8‎% في في أحجام البضائع ، ومع ذلك كان هذا تحسنا كبيرا في الأداء مقارنة بانكماش أكتوبر -1.8٪. زادت السعة بنسبة 4.0٪ مقارنة بنوفمبر 2022.

وشهدت شركات النقل الأوروبية زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.7٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. كان هذا أداء أقوى مما كان عليه في أكتوبر (1.0٪). زادت السعة بنسبة 6.5٪ في نوفمبر 2023 مقارنة بعام 2022.

شهدت شركات النقل في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 4.2٪ في أحجام البضائع مقارنة بنوفمبر 2022، وهي مشابهة جدا للزيادة السنوية بنسبة 4.0٪ المسجلة في أكتوبر. ارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 7.7٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022.