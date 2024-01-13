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BBC

"اسكان النواب": عودة البناء سيتم مناقشته قريبًا في البرلمان

11:27 م السبت 13 يناير 2024

مجلس النواب

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كتبت- داليا الظنيني:
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة عودة البناء قريبًا في البرلمان، كاشفًا عن بشرى سارة بشأن البناء، بأنه سيتم تسهيل الاشتراطات في البناء من أجل القضاء على المخالفات.

وأوضح "الفيومي"، أن هذا الملف لم يتم فتحه وهو موجود على الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنه سيتم مناقشة تعديلات قانون 119 وبشكل خاص اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت أن اشتراطات البناء في المدن مجحفة وصعبة، مشددًا على أن عدد الرخص الذي تم إصداره خلال 3 سنوات قليلة جدًا.

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مجلس النواب قانون البناء عطية الفيومي لجنة الإسكان

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