يكلف الدولة مليارات الدولارات.. طلب إحاطة لمنع استيراد "ياميش" وفوانيس رمضان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بوقف استيراد بعض السلع غير الضرورية؛ وعلى رأسها "ياميش وفوانيس رمضان"، لتوفير العملة الصعبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإحياء الصناعات الصغيرة وعدم استيراد منتجاتها من الخارج.

وتساءل أمين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: لماذا لا تصدر الحكومة قرارات عاجلة وسريعة بمنع استيراد فوانيس رمضان والألعاب النارية، سواء من الصين أو أية دولة في العالم؟ ومنع استيراد جميع أنواع الياميش، في ضوء استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان المعظم؟ مشيراً إلى أن استيراد هذه السلع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكلف الدولة مليارات من الدولارات، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية.

وطالب النائب الحكومةً باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وتوفيرها في الأسواق للمواطنين خلال شهر رمضان، لتشجيع الصناعة الوطنية خلال الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًّا الاقتصاد المصري، موضحاً أنه بعد ارتفاع سعر الدولار خصوصًا في السوق السوداء ارتفعت الأسعار، ولا بد من توفير مليارات الدولارات التي كانت توجه إلى استيراد العديد من السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، والياميش والفوانيس؛ لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وطالب أمين مستوردي هذه السلع بالتوقف عن استيرادها؛ مراعاة للظروف الاقتصادية للدولة حتى ولو لمدة سنة أو سنتين، منوهًا بأنه على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع ودعم المنتجات الوطنية بدلاً من تشجيع المنتجات المستوردة على حساب الاقتصاد الوطني.

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