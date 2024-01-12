متى تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟.. مصطفى بكري يوضح

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري ملامح وهيكلة الحوار الوطني في مرحلته النهائية.

وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: "اللجنة المكلفة من عدد من الخبراء والمعنية في رسم ملامح وهيكلة الحوار الوطني انتهت من مرحلته النهائية".

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن أهم التوصيات التى يتوجب الانتهاء منها، منوها أنه سيتم هيكلة إطار الحوار على أساس شرعية الوجود، خاصة مع وجود اتجاهات قوية باستمرار مجلس الشيوخ والنواب لإكمال مدتهما حتى 2025.

وأضاف مصطفى بكري قائلا: "تجري انتخابات البرلمانية القادمة على أساس القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى مجلس الشيوخ والنواب لعرضه ومناقشته وإصداره".

واختتم مصطفى بكري: يبدأ الاتجاه قويا إلى القانون المختلط الذي يجمع بين القائمة المطلقة، والقائمة النسبية كأحد توصيات الحوار الوطني.

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