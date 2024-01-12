لماذا لا تدخل الحشرات المعابد المصرية؟.. وسيم السيسي يُجيب



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن المعابد المصرية لا تدخلها الحشرات، واثبت ذلك أحد الباحثين المصريين عندما جعل تلاميذه يصطحبون مجموعه كبيرة الحشرات داخل أحد المعابد وفوجئوا بخروجها علي الفور.

وأضاف: يقال إن السبب في ذلك هو قيام الفراعنة بطلاء المعابد بمادة مشعة تطرد الحشرات، مشيرًا إلى أن موكب المومياوات الملكية نقل للعالم عظمة وحضارة مصر الفرعونية وتاريخ 22 ملكا منهم تحتمس الثالث الذي ما زالت خططه العسكرية تدرس بالخارج.

ووجه عالم المصريات، التحية والتقدير للرئيس السيسي وكأنه قرأ ما كان يفكر فيه المفكر اليوناني العظيم سيمونيدس والذي قال حين انتصرت اليونان علي اسبرطة: "هزمناهم ليس حين غزوناهم ولكن حين انسيناهم تاريخهم وحضارتهم"، فالرئيس قام بدور المأذون الذي زوج مصر على تاريخها الذي لم يعرفه أولادها و ظهر ذلك خلال حفلي نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش، وتوقعت منه كل هذه العناية بتاريخ مصر القديم منذ المؤتمر الاقتصادي عام 2014 حين اختار مفتاح الحياة الفرعوني رمزا للمؤتمر.