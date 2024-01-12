أنشطة "التنمية المحلية" في أسبوع: افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات المنطقة اللوجستية بدمنهور

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 69 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 حتى 12 يناير الجاري 2024.

ويرصد "مصراوي"، أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع، كما يلي:

السبت 6 يناير

أوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ22 فى خطة تدريب سقارة، شهد انطلاق 5 دورات تدريبية استفاد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات، ويتضمن الأسبوع الأول لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة نواب المحافظين (مكين)" وهى دورة جديدة تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية" بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة "تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000" بالتعاون مع وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة " تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة ، ودورة " تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية".

كما قام كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة البحيرة والتي تم فيها تفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية وهي:

- افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور والتي تتضمن منافذ بيع المنتجات ومول تجارى وأنشطة تجارية وإدارية حيث بلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى نحو 4.5 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والأولوية لأبناء المحافظة.

- زيارة نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد .

- تفقد صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة وتبلغ السعة التخزينية للصومعة ٦٠ ألف طن وتشمل ١٢ خلية سعة كل منها ٥٠٠٠ طن وذلك للمحافظة على مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد او هادر.

- تفقد مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "أوكازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، حيث تفقدا مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية، وتخدم عدد كبير من الفروع المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن توفير السلع لعدد 6 محافظات مجاورة.

الاثنين 8 يناير

شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.

الاربعاء 10 يناير

وقع اللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وقدم اللواء هشام آمنة، الشكر للسيدة وزيرة التخطيط والسادة المحافظين ومسئولي الوزارتين للجهود التي أثمرت عنها التوقيع المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية في مصر، لافتاً إلى أن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولى الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مؤكدًا أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الماضي وهي: دورة "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية" بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة "تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000" بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة " تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل إدارة التغيير" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة " تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية"، مشيرًا إلى استمرار دورة "تأهيل مديري مكاتب السادة نواب المحافظين (مكين)" للأسبوع الثاني علي التوالي والتي تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ والتي يستفيد منها 28 متدرباً.

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وخلال الاجتماع، أشار اللواء/ أحمد راشد إلى أن هناك 11 محوراً مروريا جديداً تم وجار تنفيذها حالياً بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

الخميس ١١ يناير

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 /2024 ، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، ومدى الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

كما التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والمهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية واللواء عمرو رياض مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بسقارة وعدد من قيادات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وقام رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم خلال اللقاء بتسليم وزير التنمية المحلية شهادة الأيزو العالمية لمركز سقارة للتدريب للعام الثاني على التوالي.