وكيل الأزهر ناعيًا والدته: صاحبة الفضل علي في كل خير

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفيت صباح اليوم الجمعة، والدة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والتي كانت تعالج بمستشفى سيد جلال الجامعي "باب الشعرية"، التابع لكلية طب البنين بالقاهرة.

وقال وكيل الأزهر عبر صفحته على "فيسبوك": انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة، والدتي الكريمة، التي كانت سببًا في فتق لساني بذكر الله تعالى، وصاحبة الفضل عليَّ -بعد المولى عز وجل- في كل خير منذ نشأتي، ومرورًا بدراستي وعملي في الأزهر الشريف".

وتابع:"أدعو الله -عز وجل- أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُنزلها منازل الأبرار، وأن يجعل ما قدمت لنا في ميزان حسناتها {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

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