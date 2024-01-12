خلال اجتماعه برؤساء المدن.."محافظ الجيزة" يشدد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري التخطيط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 -2024 .

وقال راشد، وفق بيان المحافظة الجمعة، إن الخطة الاستثمارية وضعت لخدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في جميع القطاعات.

ووجه محافظ الجيزة، بمضاعفة الجهود؛ لرفع معدلات تنفيذ جميع مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 – 2024 على أرض الجيزة، وشراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة .

وشدد، على ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة رفع تقرير أسبوعي مفصل موضحًا به معدلات الأداء، ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول؛ لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، إلى جانب نسب التنفيذ بمختلف القطاعات؛ لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية.

وكلف راشد، بعدم السماح بوجود أية معدات معطلة، والاهتمام بالصيانات الدورية للمعدات؛ للحفاظ عليها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم دعم القرى بـ٢٠ شفاط؛ للتعامل السريع مع هطول الأمطار، مشددًا على التأكد من سريان التراخيص الخاصة بجميع المعدات والمركبات التابعة للحملات بالمراكز والمدن والأحياء، ومحاسبة المقصرين في ذلك.

وأكد استمرار المحافظة، في إعداد سجل الكتروني بأسماء الشوارع والمرافق التي بها واحتياجاتها وأعمال التطوير المنفذة بها؛ لتسهيل عملية التطوير.

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