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BBC

بدءًا من الغد.. "الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

09:00 ص الجمعة 12 يناير 2024
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    سقوط أمطار
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    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، بدءًامن غدا السبت وحتى الأحد 14 يناير.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس السبت القادم تشهد أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس السبت تتأثر بأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.
وأوضحت تواجد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد إلى، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

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سقوط أمطار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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