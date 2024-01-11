"الأرصاد": أمطار متوسطة على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة، خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأعلنت وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج 2.5 إلى 3.5 متر.

وتابعت الهيئة، أن حالة الملاحة تكون معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

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