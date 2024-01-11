آخر موعد لسداد قيمة برامج الحج 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، آخر موعد لسداد الحجاج باقي قيمة حجز برامج رحلات الحج 1445هـ.

وقال عجلان، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن غدًا الخميس هو آخر موعد إتاحة وزارة السياحة والآثار للشركات للحصول على قيمة برامج الحجز الخاصة برحلات الحج 1445ه.

وكانت غرفة شركات السياحة، حذرت من أن التأخير في سداد قيمة البرامج سوف يؤثر سلبًا على إتمام باقي الإجراءات، ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

وطالبت الغرفة، بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات، مشددة على الأهمية القصوى للسداد؛ نظرًا لاشتراطات السلطات السعودية بسداد قيمة الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولًا قبل تسليم الأراضي التي ستقام عليها خيام الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

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