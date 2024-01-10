عضو البورصة تكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية

كتبت -داليا الظنينى:

كشف رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأكدت رانيا يعقوب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الظروف العالمية الاقتصادية أثرت على مسألة التضخم بالتزامن مع أزمة الحرب في غزة، لافتة إلى أن سقف التوقعات للاقتصاد المصري يتغير بشكل مستمر منذ 2020؛ بسبب الأحداث الاقتصادية والعالمية.

وأوضحت رانيا يعقوب أن هناك بعض القطاعات تستطيع تحقيق المستهدفات بوثيقة التوجهات الاقتصادية، منوهة أن البورصة أحد أهم الممرات التي تساعد الاستثمار المصري، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج تمويل وتخارج وتزويد نشاطات، وهذا يتطلب وجود سوق مال قوي.

وقالت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة لديها القدرة التشريعية والكوادر البشرية العالية التي تتمكن من تفعيل دورها في الاقتصاد وحماية الأسواق، معلقة: الطروحات أكثر ما يتطلبه ويحتاجه المستثمر وليس رفع الفائدة لمجابهة. التضخم.

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