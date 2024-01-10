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BBC

"الغرف التجارية": نستورد الأدوية بـ"زيرو" خصم بسبب عدم توافرها بالصيدليات

11:42 م الأربعاء 10 يناير 2024

الدكتور حاتم البدوي

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كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ أغلب الألبان مستوردة، مشددًا على أن الحل يكمن في توطين التصنيع بمصر، بحيث يكون التصنيع حقيقيا وليس مجرد تعبئة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك أزمة سابقة حدثت في ألبان الأطفال وتدخل الرئيس السيسي، وأعلن وزير الصحة الأسبق أن هناك مصنعا مصريا سيحقق الاكتفاء الذاتي بجودة المستورد وأقل من سعر المستورد .. أين هذا المصنع؟!".

وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "الأزمة أننا أصبحنا نستورد أدوية بزيرو خصم بسبب النقص في الأدوية، وهو ما يعني تقليل أرباح الصيدلية".

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الدكتور حاتم البدوي شعبة الصيدليات الألبان مستوردة توطين التصنيع بمصر 90 دقيقة الرئيس السيسي ألبان الأطفال

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