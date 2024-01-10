أمين مساعد "الجامعة العربية": "العدل الدولية" ليست لها قوة لوقف حرب غزة

كتبت -داليا الظنينى :

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إننا نقدم الشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها دعوى ضد جرائم إسرائيل، منوها أن إفريقيا لها تاريخ حزين مع الإبادات الجماعية والفصل العنصرى .

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الأربعاء، أن مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة ٣شهور بفعل فاعل عن وقف إطلاق النار، مبينا أن محكمة العدل الدولية ليست لها قوة جبرية لوقف الحرب فى غزة.

وتابع: نأمل أن تأخد محكمة العدل الدولية قرار لوقف الحرب على غزة،موضحا أن لن يكون بمقدور أى دولة أن تتحدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها .

وأكمل: تم انضمام الأردن وبوليفار للدعوى ضد جرائم إسرائيل، مؤكدا أن البعض تحدث عن أن ما يحدث فى غزة لايرقى إلى الجرائم الجماعية.

وأوضح أن محكمة العدل الدولية تتفهم أن هناك خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، لافتا إلى أن غدا سيكون هناك مرافعات لاستعراض جرائم الإبادة الجماعية فى غزة .

وأشار إلى أن لا يوجد فيتو فى محكمة العدل الدولية بشأن قرارتها ضد إسرائيل، مؤكدا أن تشكيل محكمة العدل الدولية سيتغير فى ٥فبراير القادم .

ونوه إلى أن هناك بعض الإنتماءات لأعضاء محاكمة العدل ربما تؤثر على قرارتها، لافتا إلى أن إسرائيل لا تلتزم بأي قوانين دولية فى حربها على غزة.

ولفت إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلى لا تريد حل القضية الفلسطينية أو حل الدولتين، ونأمل أن يكون هناك بداية للحل السياسى للقضية الفلسطنية.

وأكد أن الجامعة العربية تعمل على إنجاح الإرادة السياسية التى تريد الإنتقال السريع لتسوية السياسة لحل الدولتين .

واختتم:" لا توجد خطة استراتيجية حقيقية تتحدث عن السلام.

جدير بالذكر، أن محكمة العدل الدولية تعقد الخميس جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع

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