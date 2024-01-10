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BBC

أمين الفتوى: النقاب ليس فرضا ولا معصية في خلعه

07:45 م الأربعاء 10 يناير 2024

الدكتور محمود شلبي

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كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة كانت ترتدي النقاب وخلعته بعدما حدثت لها مشاكل طبيبة فى الجيوب الأنفية، وتشعر بالذنب إنها ارتكبت معصية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لا معصية فى ذلك، فالنقاب ليس فرضًا، ولا حرج فى عدم ارتدائه".

وتابع: "لا معصية عليها فى عدم ارتدائه حتى لو كانت ارتدته فترة من الزمن، ويجوز لها خلعه ما دام ليس فرضا".

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية النقاب برنامج فتاوى الناس

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