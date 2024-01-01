إعلان

BBC

الأزهر ينعى إمام المسجد الأقصى بعد استشهاده بقطاع غزة

03:48 م الإثنين 01 يناير 2024

الأزهر الشريف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الأزهر الشريف، الشيخ يوسف سلامة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق، الذي قضى عُمُره في خدمة رسالة الإسلام والدعوة إليه، وتدريس علومه بجامعة الأزهر في غزة، وذلك بعد استشهاده في غارةٍ إرهابيَّةٍ جبانةٍ على منزله في مخيم المغازي بقطاع غزَّة.

وأدان الأزهر بشدَّة هذا الهجوم الإرهابي الغادر لطائرات العدوِ الصهيونيِّ المحتلِّ على منزل الشيخ، كما يُدِينُ كل عمليات الإبادة التي تستهدِفُ أهلنا الصامدين في قطاع غزة، مؤكدًا أن جرائم الكيان الصهيوني ومذابحَه الجبانة وإرهابه الأعمى، كلها محاولاتٌ بائسةٌ لن تنال من عزيمة الشعبِ الفلسطينيِّ وصبره وقوَّته وتشبثه بأرضه ودفاعه عنها وعن مقدساتها ومقدساتِ الأمَّة.

وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الشيخ يوسف سلامة ولكل أبناء شعبِنا الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتقبَّل الفقيد الراحل وسائر شهداء فلسطين في الشهداء والصالحين، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يعجِّلَ بوقفِ هذا العدوان الدموي، وأن يكفَّ بطش الصهاينة عن الفلسطينيين الأبرياء، وأن ينزل سكينته ورحمته على أرض فلسطين وشعبها.

الأزهر الشريف يوسف سلامة غزة المسجد الأقصى مخيم المغازي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"التموين": استخراج أكثر من 568.9 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل في 2023

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مصر في البريكس رسميًا| خبراء يتوقعون موعد انخفاض أسعار السيارات .
بدء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع دخول العام الجديد .
"هسجنك".. التفاصيل الكاملة لخناقة ريهام سعيد ومالكة قناة الشمس
* زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم
أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
* الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد