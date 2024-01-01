حصاد 2023.. التنمية المحلية: إحالة 837 موظفًا بالمحليات للنيابات العامة والإدارية

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام 2023.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، شنت على مدار 12 شهرًا 864 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة) في 25 محافظة.

وأشار إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط على المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلي للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفًا بالإدارة المحلية للنيابات (العامة والإدارية) والشئون القانونية، منها 127 إحالة للنيابة العامة، و459 إحالة للنيابة الإدارية، و251 إحالة للشئون القانونية، مشيرًا إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتى محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول على رضاهم.

وأوضح أنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ويعمل بالمركز التكنولوجي إلى أي إدارة أخرى، حتى يؤثر ذلك على أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضًا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة على الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضرًا للمخالفين.

وأضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار 774 منفذًا وشادرًا لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولًا بأول وارسالها إلى أماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

كما استعرض اللواء هشام آمنة، إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، حيث أنه في إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وحضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال 22 لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب بدور الانعقاد الماضي بإجمالي 1745 اجتماعًا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطًا، وتعد من أعلى اللجان في مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الأعمال الخاصة بالوزارة -لجنة الإدارة المحلية- في حضور 140 اجتماعًا منهم 130 على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى 5 اجتماعات منذ بدء دور الانعقاد الحالي والمشاركة في مناقشة 339 طلب إحاطة في لجنة الإدارة المحلية.

كما أوضح اللواء هشام آمنة، أن اللجنة شاركت في 2 لجنة فرعية بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، ونسقت مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الإدارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد 5 محافظات، كما نسقت لجنة الوزارة مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التي وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للمحافظات، وشاركت في التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور اجتماعات اللجنة التي عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لـ 5 قوانين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة وتقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة.

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