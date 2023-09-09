الحجز بأولوية السداد.. السياحة تشارك بمعرض في سنغافورة وتدعو الفنادق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة المنشآت الفندقية في منشور رسمي لها وجهته إلى جميع الفنادق، عزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المشاركة بمعرض ITB Asia، المنعقد بسنغافورة خلال الفترة من 25-7 أكتوبر 2023.

وأضافت الغرفة في منشور لها، أنه المعرض يُعد من أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر بقارة آسيا ويحضره أكثر من 1300 عارض ويستقطب أكثر من 13000 زائر.

وأوضحت الغرفة، أن قيمة الاشتراك بجناح المعرض تبلغ 2750 يورو، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك أو باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأشارت إلى أنه، في حالة الرغبة بالاشتراك يتم سداد القيمة المذكورة خلال أسبوع من تاريخه، حتي يمكن للغرفة إفادة هيئة التنشيط، وتحديد حجم المشاركة، والحجز بأولوية السداد.